شكاوى ضد شركة الابراج المتحدة.. عجلة ثقيلة تقطع شارعا في العامرية وتربك حركة العجلات

2023-09-29 23:25:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تسببت آلية ثقيلة تابعة لإحدى شركات الانشاء والبناء في بغداد، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، بقطع شارع في منطقة العامرية غربي بغداد، مما تسبب بزخم مروري دون مراعاة حق المواطن في المرور واستخدام الطرق، ودون وضع علامات تنبيه قبل ان تسلك العجلات الطريق المغلق.

وبحسب معلومات وردت لـ"بغداد اليوم"، فأن "عجلة او آلية ثقيلة تابعة لشركة الابراج المتحدة تسببت بغلق طريق في منطقة العامرية غربي بغداد، دون حسيب او رقيب مما تتسبب بزخم مروري كثيف داخل المنطقة".

وقال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "عندما تم التحدث إلى المقاول صاحب الشركة، اجاب المواطنين بما نصه "احنا منسقين مع جميع الجهات وبكيفنا وين متريدون روحوا اشتكوا".

وتم التواصل مع مدير البلدية المشرفة على المنطقة الا انه لم يجيب على طلب التعليق او الشكوى.

وقال احد المواطنين من سكان المنطقة ان هذا الشارع يعد منفذا شبه رئيسي داخل المنطقة ومخرج للشارع الرئيسي مما تسبب بارباك في حركة العجلات داخل المنطقة.













المصدر: بغداد اليوم