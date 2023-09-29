2023-09-29 23:50:05 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أكد أن مدير دفاع مدني المحافظة سيقع على عاتقه تحمل مسؤولية حصول حوادث حريق. وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “وزير الداخلية يحمل مدير دفاع مدني المحافظة وضابط المركز المعني المسؤولية القانونية في حالة حصول حادث حريق في آي منشأة او مشروع مخالف لتعليمات […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية: مدير دفاع مدني المحافظة سيقع على عاتقه تحمل مسؤولية حصول حريق أولاً على ايرث نيوز.