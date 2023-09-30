برشلونة يتغلب بصعوبة على إشبيلية في الليجا

2023-09-30 00:30:08 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق برشلونة الانتصار بنتيجة (1-0) خلال مواجهة إشبيلية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالليجا.وسجل هدف المباراة الوحيد سيرجيو راموس لاعب إشبيلية، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76.وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.