2023-09-30 00:30:15 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن 3 مصادر أن السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ونقلت “رويترز” عن 3 مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات أن “السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإنها لن تعطل الاتفاق […]

ظهرت المقالة “رويترز” نقلا عن 3 مصادر: التطبيع بين السعودية وإسرائيل مرهون باتفاق دفاعي مع واشنطن أولاً على ايرث نيوز.