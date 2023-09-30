2023-09-30 00:30:15 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (1-0) خلال مواجهة إشبيلية. وتواجه الفريقان مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالليجا. وسجل هدف المباراة الوحيد سيرجيو راموس لاعب إشبيلية، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76. وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 7 نقاط في […]

ظهرت المقالة بمساعدة راموس.. برشلونة يستعيد الصدارة بالانتصار على إشبيلية أولاً على ايرث نيوز.