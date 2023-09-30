فضيحة مدوية وبالوثائق.. موافقة رسمية لتشييد قاعة الحمدانية من "السندويج بنل" في 2021- عاجل

2023-09-30 00:35:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وثائق رسمية عن موافقة حكومية أصولية لتشييد قاعة (الهيثم) للمناسبات التي شهدت فاجعة قضاء الحمدانية في محافظة نينوى وراح ضحيتها العشرات من الوفيات والإصابات في حريق نشب بها الثلاثاء الماضي.

وتشير الوثائق حصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منه ان "القائممقام وافق عام 2021 على إنشاء قاعة (الهيثم) رغم عدم حصول موافقة من مديرية الزراعة بذلك".

وتفيد أيضا ان رفض مديرية زراعة نينوى لمنح الموافقة كون الأرض المشيدة عليها القاعة هي أرض زراعية "وتتطلب موافقة خاصة".

وتبلغ مساحة أرض القاعة أكثر من دونمين وهي مسجلة باسم وزارة المالية.

ويفيد (محضر كشف) لشعبة زراعة الحمدانية بان القاعة مشيدة بالبلوك ومسقفة بـ"السندويج بنل" رغم مخالفته لشروط السلامة وضوابط مديرية الدفاع المدني كونه "سريع الاشتعال".

يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار الخميس الماضي (28 أيلول 2023) المصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمهملين في حريق الحمدانية.

المصدر: بغداد اليوم