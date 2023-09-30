بأكثر من مليار دولار.. العراق ثالث أكبر مستورد من تركيا خلال شهر

2023-09-30 09:30:34 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق حل ثالث أكبر مستورد من تركيا في شهر اب الماضي، مشيرة الى ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات التركية بنسبة 1.6٪ و 6.9٪ على التوالي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "صادرات تركيا لشهر آب بلغت 21 مليار و 615 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، مبينة أن "واردات تركيا في آب سجلت 30 ملياراً و 271 مليون دولار، بانخفاض 6.9٪، عن نفس الفترة من عام 2022".

وأضافت أن "العراق جاء ثالثا في صادرات تركيا لدول العالم خلال شهر آب الماضي، بقيمة مليار و 91 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بـ 1 مليار و 782 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ 1 مليار و 323 مليون دولار، ومن ثم المملكة المتحدة رابعا بـ 1 مليار و 63 مليون دولار وجاءت إيطاليا خامسا بـ 875 مليون دولار"، مبينة ان "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 28.4٪ في اب 2023".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.