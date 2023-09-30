في رحلة شاقة.. الزوراء يصل المنامة استعدادا للقاء الرفاع بكأس الاتحاد الاسيوي

2023-09-30 09:35:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل فريق نادي الزوراء لكرة القدم في رحلة متعبة الى العاصمة البحرينية المنامة استعدادا للقاء فريق الرفاع البحريني بعد غد الاثنين في ثاني مواجهاته ضمن منافسات كاس الاتحاد الاسيوي .

وقال مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز ان الرحلة كانت متعبة رغم قصر المسافة التي لاتتجاوز الساعتين ، موضحاً ان الوفد حط اولا في مطار دبي وبعد انتظار طويل توجهنا الى المنامة .

واضاف ان الوفد وصل في الساعة الثالثة فجرا بعد رحلة شاقة ما بين بغداد ودبي والمنامة ، مبينا لقد استقر الوفد بمكان إقامته في فندق سويس في منطقة السيف بالعاصمة المنامة.

واشار الى ان فريق الزوراء سيجري اولى وحداته التدريبية اليوم على ملاعب تدريب الاتحاد استعدادا للقاء الرفاع البحريني في ثاني مواجهات الفريق ضمن منافسات كاس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم .

يذكر أن الزوراء، يحتل المركز الثالث بالمجموعة الثالثة التي تضم الرفاع البحريني والنجمة اللبناني والعربي الكويتي ، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام العربي بهدفين لهدف.