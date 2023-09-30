ألونسو يعلق على أنباء خلافة أنشيلوتي في الريال

2023-09-30 09:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقال مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو إنه لا يشعر بالانزعاج إزاء التقارير الأخيرة التي ألمحت إلى خلافة كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد.وذكرت إذاعة "ماركا" هذا الأسبوع أن مسؤولي ريال مدريد اختاروا ألونسو ليكون المدير الفني الجديد للملكي عقب رحيل أنشيلوتي لتدريب البرازيل في 2024.وأوضح ألونسو: "الوقت مبكر جدا، نحن في شهرأيلول، ولذلك فإن هذا لا يمثل مشكلة".ونوه: "بالطبع أنا أحافظ على تركيزي، بدأنا الموسم بشكل جيد، ويجب أن أكون أول شخص يواصل العمل بتركيز كبير".وأضاف: "الأمر لا يمثل مشكلة للاعبي ليفركوزن لأنهم يعرفون طريقة العمل في كرة القدم".وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن قبل (12) شهراً، حيث قاد الفريق للصعود من المركز ما قبل الأخير إلى السادس في الدوري الألماني.وبدأ الفريق الموسم الحالي بشكل جيد حيث حقق (4) انتصارات وتعادلاً وحيداً، ويبتعد عن بايرن ميونيخ متصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف قبل مواجهة ماينز اليوم السبت.وارتبط اسم ألونسو من قبل بتدريب ريال مدريد، لكنه جدد تعاقده مع ليفركوزن، قبل شهرين، حتى عام 2026.وذكرت تقارير أن ليفركوزن مستعد لترك ألونسو قبل نهاية عقده، في حال وجود رغبة من فريق كبير لضمه مثل ريال مدريد.المصدر: كورة