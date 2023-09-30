المركز الثقافي الفرنسي والاتحاد العام للكتاب والأدباء يحتفلان بتوقيع رواية لغة آدم للروائي حسن القطراوي

2023-09-30 10:25:43 - المصدر: المركز الثقافي الفرنسي

غزة- وكلات

احتفل المركز الثقافي الفرنسي والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين في قطاع غزة بتوقيع رواية لغة آدم للروائي والأكاديمي الفلسطيني حسن القطراوي.

افتتح الحفل كلمة للدكتور مجدي شقورة، مسؤول فرنسا في غزة والقائم بأعمال القنصل الفرنسي للحديث عن أهمية الأدب في حياة الشعوب ودور الأدب الفلسطيني في تعزيز الهوية الوطنية، ثم سلط الضوء على الشراكة بين المركز والاتحاد العام للكتاب والأدباء وكذلك جميع الفعاليات الفنية والثقافية في قطاع غزة ورغبة المركز بتبني جميع الأنشطة التي من شأنها أن تبرز الجوانب الإبداعية بقطاع غزة.

بدوره تحدث الكاتب الدكتور حسن القطراوي عن روايته والأسباب التي دفعت به لتسليط الضوء على قضية هامة حدثت بين آدم ابن المناضل عبد النور وفتاة من الأراضي المحتلة، حيث تدور أحداث تلك الرواية بعد هزيمة حزيران 1967 وصولاً إلى الانتفاضة الأولى عام 1987 لأجل إرسال رسالة مفادها أن مشكلة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ليس عقدية، دينية أو مذهبية وإنما بسبب احتلال الأرض والاستيلاء على مقدرات أمة أخرى ستظل تدافع لانتزاع حقها في تحقيق السلام والعيش بحرية.

الأمين العام المساعد لاتحاد الكتاب عبد الله تايه أشاد بالرواية وأهميتها في تسليط الضوء على مرحلة مهمة من تاريخ الشعب الفلسطيني، ثم شكر المركز الفرنسي على دوره البارز في تبني الفعاليات الثقافية داخل القطاع المحاصر.

اختتم اللقاء بكلمة للروائي والقاص الفلسطيني المعروف يسري الغول، مؤسس تجمع قرطبة الثقافي ومبادرة شغف الثقافية التي تبنت مشاركة الكاتب في العديد من الفعاليات الثقافية في قطاع غزة، حيث أشاد الغول بالأكاديمي حسن القطراوي من أن الأخير يكتب بلغة قرآنية رصينة حيث برزت قدرته اللغوية بشكل كبير، وعمق رؤيته وخبرته السياسية والتاريخية والفلسفية في إدارة شخوص العمل الروائي بشكل متمكن يثبت أن المشهد الثقافي الفلسطيني أمام روائي قادم بقوة لانتزاع مكانته في الأدب الفلسطيني.

قام في نهاية اللقاء الكاتب بتوقيع روايته الأولى داخل المركز، تخلل ذلك حوارات ثقافية بين الحضور النوعي.