2023-09-30 11:05:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلن عضو مجلس النواب هادي السلامي، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، إكمال اجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مجلس النواب.

واشارت وثائق حصلت عليها "بغداد اليوم"، الى أنه "كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن وجود 7 منافذ في اقليم كردستان غير رسمية بالاضافة الى 20 معبرا، فيما اشارت الى انها من اهم قنوات التهريب للمواد المخدرة والسكائر".

وبيّنت وثيقة صادرة من الهيئة بتاريخ (10 آب 2023)، رد الهيئة على سؤال نيابي من قبل النائب هادي السلامي بشأن المنافذ الحدودية للاقليم والتي تضمنت "عدد المنافذ الرسمية العاملة في المحافظات الاتحادية والبالغة (22) منفذ رسمي اما اقلیم کردستان توجد (6) منافذ رسمية ".

وأظهرت الوثيقة أن "المنافذ غير الرسمية لإقليم كردستان عددها (7) منافذ وهنالك معابر غير رسمية عددها (20) معبرا".

واكدت الوثيقة انه "لا توجد سيطرة أو إدارة من قبلنا على المنافذ الرسمية في الاقليم وذلك لعدم تطبيق حكومة كردستان قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2019 بالرغم من المخاطبات والاجتماعات المتعددة".

واشارت الى أن "مجموع الإحالات الخاصة بمنافذنا الاتحادية فيما يخص المخدرات بلغت (128) احالة لسنة 2022، اما مواقف السكائر فقد تم اتلاف ما مجموعه (6000) كارتون وذلك العدم مطابقتها للمواصفات الصادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أما فيما يخص الادوية فهنالك عمليات ضبط متعددة من قبلنا وهنالك ملاحظة مهم لابد من ذكرها وهي ان منافذ الاقليم ومعابرها غير الرسمية تعد من اهم قنوات التهريب للمواد الوارد ذكرها".









المصدر: بغداد اليوم