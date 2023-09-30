اتحاد الكرة العراقي يكشف أسباب تأجيل دوري المحترفين

2023-09-30 11:15:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة العراقي رياض هادي، يوم السبت، أسباب تأجيل انطلاق دوري المحترفين لمدة أسبوع إضافي.

وقال هادي، لوكالة شفق نيوز إن "سبب تأجيل دوري المحترفين من 20 إلى 27 من تشرين الأول المقبل، هو مشاركات أندية الجوية والكهرباء والزوراء في بطولتي أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي".

وأضاف أن "السبب الثاني هو عدم اكتمال ملعب الشعب الدولي الذي يخضع لإعادة تأهيل واسع، ورش أرضيته ببذور عشب جديدة، بعد اقتلاع الثيل بالكامل جراء الضغط الذي تعرض له الموسم الماضي في استضافة مباريات الفرق".

وأشار هادي، إلى أن "السبب الثالث هو بطولة الأردن الدولية التي ستنتهي بفترة قريبة عن الموعد السابق لانطلاق الدوري، وانضمام لاعبين من أندية النخبة في صفوف المنتخب العراقي".

وأوضح أن "رئيس الاتحاد عدنان درجال، وأعضاء المكتب التنفيذي رأوا أن التأجيل سيكون من صالح الأندية التي تستعد للمشاركة في منافسات دوري النخبة للموسم 2023-2024".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أمهل الأندية الـ 20 حتى يوم 15 تشرين الأول، لإكمال متطلبات التراخيص، لتتمكن من المشاركة في بطولة دوري المحترفين الموسم المقبل".