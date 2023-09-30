ضربة جديدة لبرشلونة تحرمه من نجمه في عدة مباريات

2023-09-30 11:20:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتلقى برشلونة ضربة قوية خلال مواجهة إشبيلية أمس الجمعة لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإسباني والتي انتهت بفوزه بهدف دون رد.ففي الدقيقة (35) شهدت خروج الجناح البرازيلي رافينيا بعدما عانى من إصابة عضلية على مستوى الفخذ اليمنى.ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن مصدر داخل غرفة ملابس البارسا، أن "إصابة رافينيا العضلية ستحرمه من المشاركة في بعض مباريات الفريق المقبلة".وأوضحت أن رافينيا لن يشارك أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، وكذلك ضد غرناطة في الجولة التالية بالليجا.وأضافت: "بعد ذلك ستتوقف مسابقات الأندية لمدة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي، ما يمنح فرصة للدولي البرازيلي للتعافي قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 28 تشرين الأول".لكن من المتوقع أن يتحدد مصير رافينيا من الكلاسيكو، بعد خضوعه للفحوصات الطبية في الساعات المقبلة، لمعرفة مدة غيابه بشكل دقيق.المصدر: كورة