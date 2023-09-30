العراق ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند خلال شهر واحد

2023-09-30 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهرت بيانات أولية لتدفقات التجارة من "إل إس إي جي" و"كبلر وفورتكسا"، أن واردات الهند النفطية من روسيا والعراق انتعشت في شهر أيلول/سبتمبر الجاري بينما أخذت كميات أقل من النفط السعودي.

وقال فيكتور كاتونا كبير محللي النفط الخام في Kpler، إن القدرة التنافسية السعرية تفضل الخام الروسي، وإذا أرادت شركات التكرير الهندية الحصول على كميات محددة من الشرق الأوسط، فيبدو أنها تفضل البراميل العراقية، حيث لا يزال خام البصرة المتوسط أرخص بحوالي دولارين للبرميل من العربي المتوسط أو العربي الخفيف.

وأظهرت بيانات LSEG أن الهند استوردت حوالي 1.55 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في سبتمبر، بزيادة 16% عنها في أغسطس آب، بينما زادت الواردات من العراق 17% إلى حوالي 1.1 مليون برميل يوميا.

وفي المقابل، انخفضت واردات الهند من السعودية إلى نحو 676 ألف برميل يوميا في سبتمبر، بانخفاض 10% عن أغسطس، حسبما أظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.