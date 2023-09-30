مع بداية الأسبوع .. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل

2023-09-30 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156000 دولار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم الخميس الماضي 155700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 155000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 155450 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 155350 دينارا مقابل 100 دولار.