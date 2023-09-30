2023-09-30 12:00:07 - المصدر: ايرث نيوز

كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق عن نجاح السياسة النقدية في تخفيض نسبة التضخم في البلاد، وفيما أعلن عن موعد التخلي عن المنصة الالكترونية، أشار الى أسباب توقف المبادرة الصناعية، وفرض فائدة على القروض الإسكانية. وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في حديث صحفي تابعته “ايرث نيوز”، إن “البنك المركزي ينظر الى سعر الصرف بأنه […]

ظهرت المقالة الدولار في مقدمتها.. محافظ البنك المركزي يفتح الملفات الشائكة أولاً على ايرث نيوز.