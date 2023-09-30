2023-09-30 12:00:07 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ “يعد بق الفراش مشكلة صحية عامة ويجب الإبلاغ عنها”، هذا ما طلبته مدينة باريس من الحكومة يوم الخميس 28 سبتمبر لمعالجة مشكلة بق الفراش بعد “العودة الكبيرة” لهذا النوع الطفيلي، وظهوره في دور السينما، والقطار فائق السرعة ومترو الأنفاق الباريسي أيضا. وأبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في منطقة باريس عن وجود هذا […]

ظهرت المقالة “البق” يغزو باريس.. والحكومة تسابق الزمن للقضاء عليه أولاً على ايرث نيوز.