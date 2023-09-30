2023-09-30 12:00:07 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت الشرطة الاتحادية اليوم السبت القبض على 6 متهمين بقضايا قانونية مُختلفة في بغداد وميسان. وذكر بيان للاتحادية تلقته ايرث نيوز انه “تواصل قطعات الشرطة الاتحادية جهودها الأمنية المتميزة بملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”. واضافت “حيث تم إلقاء القبض على 6 متهمين وفق قضايا ( المخدرات ، السرقة ) […]

ظهرت المقالة القبض على 6 متهمين بالمخدرات والسرقة في بغداد وميسان أولاً على ايرث نيوز.