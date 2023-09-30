السوداني يشرف على افتتاح 146 مدرسة وتأهيل 1009 مدارس في مختلف المحافظات

2023-09-30 12:55:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أشرف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، على افتتاح 146 مدرسة وتأهيل 1009 مدارس في مختلف المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أشرف، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في مبنى وزارة التربية، على افتتاح 146 مدرسة، وتأهيل 1009 مدارس، في مختلف المحافظات".

وكان رئيس الوزراء، حضر في وقت سابق من اليوم السبت (30 أيلول 2023)، حفل تخرج الدورة (28) للمعهد العالي، والدورة (53) التأهيلية للضباط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حضر حفل تخرج الدورة (28) للمعهد العالي، والدورة (53) التأهيلية للضباط".

المصدر : بغداد اليوم