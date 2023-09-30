البنك المركزي: نعمل على اعتماد اليورو وعملات الإمارات وتركيا والهند لتسهيل التحويلات الخارجية

2023-09-30 12:55:16 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، أن السياسة النقدية نجحت في الحفاظ على المستوى العام للأسعار، وسط إجراء عملية مراجعة وتدقيق في تشخيص المخالفات خلصت إلى تأشير وجود استجابة من البنوك الـ14 التي سبق أن فرضت عليها قيود أمريكية وحرمانها من الحصول على الدولار للامتثال إلى المعايير المحددة، وفيما أشار إلى أن "هناك مباحثات متواصلة لتنظيم عملية الاستيراد من الجانب الإيراني بما لا يعرض العراق لأي إشكالات بخرق العقوبات والاتفاقات"، أكد العمل على اعتماد الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو كجزء من عملية تسهيل التحويل الخارجي عن طريق فتح منافذ مباشرة "والتوصل لمراحل متقدمة من التفاهم في اعتماد عملات تلك البلدان"