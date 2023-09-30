أجواء مشجعة لكرة الشرطة في معسكر أربيل

2023-09-30 13:00:05 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة حسين الخرسان أن الفريق يعسكر حالياً في مدينة أربيل لمدة (14) يوماً استعداداً للموسم الكروي المقبل (2023-2024).وقال الخرسان في تصريح خص به وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المعسكر التدريبي سوف تتخلله مباريات التجريبية تتراوح من أربع الى خمس مباريات خاض منها مباراتان، خسر الأولى أمام نوروز (0-1) وتعادل بالثانية أمام الحدود (1-1)".وأضاف أن "الفريق يجري يومياً وحدتين تدريبيتين، صباحية ومسائية، وأجواء الفريق مشجعة، واللاعبون على أهبة الاستعداد لخوض غمار منافسات دوري المحترفين، ورفع اسم نادي الشرطة من أجل الحفاظ على لقب الدوري الذي أحرزه الموسم الماضي".أما بشأن قضية آسو رستم فقد أوضح أن "النادي كفل اللاعب في قضيته مع نادي السالمية الكويتي في محكمة كأس، وأصبح النادي هو الكفيل الضامن ما يعني في حال خسارته للقضية فإن النادي هو الذي سيسدد الغرامات وأجور المحاماة ولأجل عدم تضرر النادي لا يمكن منحه الاستغناء إلا في حال رفع اسم الشرطة من القضية بشكل كامل".