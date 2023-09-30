2023-09-30 13:00:05 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن المدير الإداري للمنتخب الأولمبي عبد الجبار هاشم عن قائمة مؤلفة من (26) لاعباً للتواجد ضمن تشكيلة منتخبنا الأولمبي دون (23) عاماً للدخول في معسكرٍ تدريبي في المملكة المغربيّة خلال الثلث الثاني من شهر تشرين الأول الحالي وخوض مباراتين وديتين هناك.وقال هاشم في بيان للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت إن" قائمةَ اللاعبين المدعوين ضمت كلاً من: محمد حسن هادي، وحسن مدلول، ورضا عبد العزيز، وكميل سعدي لحراسةِ المرمى، وكرار سعد، وزيد تحسين، وكرار محمد، ونهاد محمد عويد، وحسين عبدالله، وسيابند عكيد، وذوالفقار يونس، ومصطفى وليد، ومنتظر عبدالأمير، ومجتبى صالح، وحسين عامر، وكاظم رعد، وأموري فيصل، ورضا فاضل، وآدم طالب، ويوسف الإمام، والكسندر أوراها، وبلند آزاد، وأمين الحموي، ومنتظر محمد، وماركو فرج، وعلي الموسوي".يذكر أن منتخبنا الأولمبي سيلعب أمام نظيره المغربي في الـ(11) من الشهر المقبل، على أن يواجه منتخب الدومينكان في الـ(14) منه، وهي ضمن فترة الـFIFA DAY.