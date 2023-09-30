دعوة 26 لاعبا إلى المنتخب الأولمبي العراقي للدخول في معسكر المغرب

2023-09-30 13:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المدير الإداري للمنتخب الأولمبي العراقي عبد الجبار هاشم، يوم السبت، قائمة مؤلفة من 26 لاعبا للتواجد ضمن تشكيلة منتخبنا الأولمبي دون 23 عاما للدخول في معسكر تدريبي في المملكة المغربية خلال الثلث الثاني من شهر تشرين الأول / اكتوبر الحالي، وخوض مباراتين وديتين هناك.

وقال هاشم، في تصريح صحفي، إن قائمة اللاعبين المدعوين ضمت كلا من: محمد حسن هادي وحسن مدلول ورضا عبد العزيز وكميل سعدي لحراسة المرمى، وكرار سعد ، زيد تحسين، كرار محمد، نهاد محمد عويد، حسين عبدالله، سيابند عكيد ، ذوالفقار يونس، مصطفى وليد ، منتظر عبدالأمير ، مجتبى صالح، حسين عامر ، كاظم رعد ، اموري فيصل ، رضا فاضل، آدم طالب ، يوسف الإمام، الكسندر اوراها ، بلند ازاد، أمين الحموي ، منتظر محمد، ماركو فرج ، علي الموسوي.

وسيلعب الأولمبي العراقي أمام نظيره المغربي في 11 من الشهر المقبل، على أن يواجه منتخب الدومينكان في 14 منه، وهي ضمن فترة FIFA DAY.