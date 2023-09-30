عراقي يتأهل الى ختام فعالية 1000 متر كاياك فردي في آسيوية الصين

2023-09-30 13:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل لاعب منتخب العراق "سليمان السامرائي" لخوض نهائي سباق زوارق الكاياك لمسافة 1000 متر متصدراً مجموعته في منافسات نصف النهائي من بين سبعة زوارق تنافست على المراكز الاولى في دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو " الجارية في الصين .

وتصدر لاعب منتخب العراق سليمان السامرائي اولاً، فيما حل منافسه الكوري ثانياً، والتايلاندي ثالثاً.

وكان السامرائي قد تفوق في الدور الأول وحل رابعاً من تسعة زوارق حيث سيخوض الختام بعد غد الأثنين على أمل تحقيق وسام عراقي ثان وهو يتنافس من بين تسعة زوارق تسعى لنيل الذهب والفضة والنحاس.

وفي زوجي الكاياك لمئتي متر تأهل الثنائي العراقي احمد قيس ووائل خالد، لخوض النهائي بعد غد الاثنين من بين تسعة زوارق ايضاًَ.