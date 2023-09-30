أكثر من 777 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي بالأسبوع الماضي

2023-09-30 13:15:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 777 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد 777 مليونا و 174 الفا و 466 دولارا، بمعدل يومي بلغ 194 مليونا و293 الفاً و616 دولارا منخفضة عن الأسبوع الماضي بنسبة 4 % عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 202 مليون و96 الفا و816 دولارا .

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاثنين الماضي حيث بلغت المبيعات فيه 198 مليونا و 598 الفا و 869 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 190 مليونا و 321 الفا و845 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 714 مليونا و74 الفا و 466 دولاراً بنسبة ارتفاع بلغت 91% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 63 مليونا 100 ألف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.