2023-09-30 14:35:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانيواصل فريق نادي النجف الكروي معسكره التدريبي المقام في مدينة أربيل استعداداً للموسم الكروي المقبل (2023-2024) .وقال عضو المكتب الإعلامي لنادي النجف طه شير علي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "فريق النجف يواصل تدريباته في معسكره التدريبي المقام في مدينة أربيل والذي بدأ يوم (23/9) ويستمر لغاية ( 5/10) استعداداً لانطلاق دوري المحترفين الكروي".وأضاف أن "الفريق وبعد إنهاء معسكر أربيل سيبدأ بمرحلة اإعداد النهائي لبطولة الدوري كما هو معد ومقرر له وفق منهاج تم إعداده من قبل الكادر التدريبي بقيادة المدرب المصري حمزة الجمل ومساعديه أيمن كمال الدين وعدي عمران وومدرب حراس المرمى هادي جابر ومدرب اللياقة البدنية التونسي محمد سلامي ".وأوضح أن"الفريق خاض مباراة ودية واحدة لغاية اليوم، فاز فيها على فريق برايتي وتنتظره مباراة أخرى يوم غدٍ الاحد أمام فريق نفط ميسان في ملعب أرارات، مبيناً أن المعسكر التدريبي مستمر وفق ما تم إعداده بانتظام من قبل إدارة النادي التي وفرت كل مستلزمات إنجاح المعسكر ".يذكر أن نادي النجف تعاقد مع عدد من المحترفين وهم التوغلي (فابريس اغبوتشو) واليمني (احمد الوجيه) ولاعب منتخب مالي (سامبالي) وبانتظار وصول المهاجم التونسي (حازم المستوري) .