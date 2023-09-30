واشنطن تدخل على الخط وترغب باستئناف تصدير نفط كردستان عبر تركيا

2023-09-30 14:40:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، عن وجود رغبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا، فيما حدد سببين لوجود هذه الرغبة.

وكسب العراق في (25 آذار 2023)، دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

ويرى أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ" رغبة الولايات المتحدة نابعة لعدم خسارة الشركات النفطية الأمريكية العاملة في الإقليم ولاترغب واشنطن بخسارتها".

وأضاف أن "السبب الآخر يتعلق بسعر النفط في العالم، كون عودة تصدير نفط كردستان يمنع ارتفاع السعر في الأسواق العالمية، وكما نلاحظ ميلان سعر النفط للارتفاع خلال الفترة الأخيرة".

وكانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد وقعتا اتفاقا في الرابع من أبريل/نيسان الماضي نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية "سومو"، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ودفع توقف صادرت كردستان النفطية عدة شركات أجنبية منها أمريكية وكندية عاملة في الإقليم لوقف إصدار توقعاتها حول الإنتاج. بحسب تقارير سابقة.

فقد ألغت شركة النفط النرويجية "دي إن أو" (DNO) توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم، ومثلها شركة "جينيل إنرجي" (Genel Energy)، حيث ألغت توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

المصدر: بغداد اليوم