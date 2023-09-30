الإطاحة بعصابة تبتز المواطنين في بغداد

2023-09-30 14:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، الإطاحة بعصابة تبتز المواطنين في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب ضمن محافظة بغداد تلقت معلومات عن قيام شخصين قاموا بعمليات ابتزاز بحق مجموعة من المواطنين ".

وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريقا استخباريا للتحري وجمع المعلومات عن المطلوبين حيث تم استدراجهما من احد المحافظات وبكمين محكم و القبض عليهم" .

وتابعت أن "لدى القاء القبض عليهم تم ضبط العجلة التي يستقلونها مع هواتف ومبالغ مالية كما اعترف المتهمين صراحة قيامهم بعملية الابتزاز بحق المواطنين"، مشيرةً الى أن "المتهمين تمت تسليمهم الى الجهات التحقيقية استعداداً لأحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ".





المصدر: بغداد اليوم