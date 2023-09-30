صور .. الإمارات تفرج عن الشاعر العراقي إبراهيم الشبالي بعد قرابة شهر على اعتقاله

2023-09-30 14:50:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهرت صور متداولة حديثا افراج السلطات الإماراتية عن الشاعر العراقي إبراهيم الشبالي، وذلك بعد قرابة شهر من اعتقاله لإزعاجه ومضايقته أحد الشيوخ في معرض أسلحة الصيد الدولي الذي أُقيم في "أبو ظبي" مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

ووفقا لإحدى الصور، فإن الشبالي ظهر حليق الرأس واللحية يرتدي ثوبا أبيض، والإبتسامة تعلو محياه وهو يتوسط شخصين يرتديان الزي العربي وهو اللباس الرسمي للرجال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي صورة أخرى، تظهر الشبالي داخل طائرة يقف بين ركبها إلى جنبه شخص يرتدي قبعة وبيده بطاقتين على ما يبدو فإن الطائرة مستعدة للإقلاع.