2023-09-30 15:40:09 - المصدر: واع

بغداد - واعأحصى جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عملياته خلال شهر أيلول الماضي وبينها الإطاحة بـ(43) إرهابياً.وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "في حصيلة لأهم العمليات النوعية خلال شهر أيلول لعام 2023 تمت الإطاحة بـ (43) متهماً بالإرهاب، وتفكيك (3) شبكات لسرقة رواتب المتقاعدين، فضلاً عن القبض على (7) متهمين بتجارة المخدرات، و(29) متهماً بالابتزاز الإلكتروني".وأشار الى أن "مجمل تلك النشاطات جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية".