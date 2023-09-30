وزير الداخلية: التوجيهات الحكومية تضمنت توسيع الشمول بكليات الشرطة

2023-09-30 15:40:09 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أن التوجيهات الحكومية تضمنت توسيع الشمول بكليات الشرطة.وقال الشمري خلال حفل تخرج الدورتين (28) للمعهد العالي و(53) التأهيلية للضباط وبحضور القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الحكومة الحالية لديها توجهات بتوسيع الشمول بكلية الشرطة"، داعياً "الضباط المتخرجين الى تقديم كل ما يمتلكون إلى العراق وشعبه".وأضاف الشمري أن "الفاسدين ليس لهم مكان في وزارة الداخلية وجميع مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية حققت نتائج متقدمة في مكافحة المخدرات".