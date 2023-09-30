بالفيديو.. الأمن الوطني يكشف حصيلة عملياته لشهر أيلول

2023-09-30 15:40:20 - المصدر: الفرات نيوز

الأمن الوطني يكشف حصيلة عملياته النوعية لشهر أيلول- ٢٠٢٣

في مضامير التحدي والتصدي وضمن مسيرة النجاحات المستمرة لايزال جهاز الأمن الوطني يسطر إنجازاته على مختلف الأصعدة، ففي حصيلة لأهم العمليات النوعية خلال شهر أيلول لعام ٢٠٢٣ تمت الإطاحة بـ (٤٣) متهماً بالإرهاب، وتفكيك (٣) شبكات لسرقة رواتب المتقاعدين، فضلاً عن القبض على (٧) متهمين بتجارة المخدرات، و(٢٩) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني.

مجمل تلك النشاطات جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية.

جهاز الأمن الوطني العراقي

مديرية العلاقات والإعلام

٣٠- أيلول- ٢٠٢٣