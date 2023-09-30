2023-09-30 15:55:01 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانييعسكر فريق نفط ميسان لكرة القدم في مدينة أربيل استعداداً لخوض غمار منافسات الدوري الكروي للموسم المقبل (2023-2024) ".وقال المنسق الإعلامي لنادي نفط ميسان حسن سالم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المعسكر التدريبي يسير بالصورة المرسومة له من قبل الإدارة والكادر الفني وبمشاركة جميع اللاعبين بعد التحاق لاعب الوسط المحترف الكونغولي (كريست) والمحترف السوري (علاء الدين دالي ) اللذين التحقا ببعثة فرسان المملكة في أربيل".وأضاف سالم أن "الفريق خاض ضمن معسكره التدريبي مباراة تجريبية أمام نادي نوروز خسرها بهدف مقابل لاشيء جاء من ركلة جزاء ".يذكر أن نادي نفط ميسان قد أعلن في وقت سابق عن ملاكه الفني والإداري للموسم المقبل والذي يضم كلاً من(حسنين عيسى مشرفاً للفريق ونهاد غانم مديراً إدارياً وهيثم الشبول مديراً فنياً وضياء سالم ومحمد علي كريم مدربين مساعدين، إضافة الى (ريكاردو بيدرو) مدرباً للياقة البدنية وعبد الرؤوف الكنه مدرباً لحراس المرمى".