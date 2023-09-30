سيدات كركوك للصالات يفزن بكأس بطولة وزارة الشباب والرياضة

2023-09-30 15:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعفاز فريق سيدات مديرية شباب ورياضة كركوك بكأس بطولة وزارة الشباب والرياضة للمنطقة الشمالية لكرة الصالات بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق نادي الثورة الكركوكي الرياضي برباعية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما في قاعة كركوك .وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت أن" نادي الثورة ثانياً، بينما جاء فريق فتاة نينوى بالمركز الثالث".ونقل البيان عن رئيس اللجنة العليا المشرفة على البطولة نجم عبد مطشر قوله إن "البطولة تقام سنوياً بإشراف وزارة الشباب والرياضة لفرق مديريات وأندية شمال العراق، مشيراً إلى أن البطولة شهدت إقبالاً واسعاً من قبل فرق الأندية والمديريات العراقية إلى جانب حضور جمهور غفير واكب البطولة من اليوم الأول وحتى ختامها".وبين أن "الفرق قسمت بين مجموعتين ضمت الأولى تربية صلاح الدين وأندية الأمواج الموصلي والثورة ودوميز من كركوك، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق شباب ورياضة كركوك وفتاة نينوى وواحد حزيران واتحاد كركوك ".