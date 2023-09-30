بالأرقام.. الأمن الوطني يحصي عملياته النوعية خلال أيلول

2023-09-30 15:55:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد





أعلنت جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، عن حصيلة لأهم العمليات النوعية خلال شهر أيلول لعام 2023.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في مضامير التحدي والتصدي وضمن مسيرة النجاحات المستمرة لايزال جهاز الأمن الوطني يسطر إنجازاته على مختلف الأصعدة".

وتابع أن "حصيلة أهم عمليات الجهاز النوعية خلال شهر أيلول لعام 2023 تمت الإطاحة بـ (43) متهماً بالإرهاب، وتفكيك (3) شبكات لسرقة رواتب المتقاعدين، فضلاً عن القبض على (7) متهمين بتجارة المخدرات، و(29) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني".

وأشار الجهاز الى أن "مجمل تلك النشاطات جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية".



المصدر: بغداد اليوم



