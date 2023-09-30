وزارة الداخلية تؤجل الإعلان عن نتائج التحقيق في حريق الحمدانية

2023-09-30 15:55:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، تأجيل مؤتمر إعلان نتائج التحقيق في حادثة حريق الحمدانية إلى يوم غد الأحد.

وذكرت وزارة الداخلية لوسائل الإعلام التي حضرت إلى مقر الوزارة، أن المؤتمر تم تأجيله إلى يوم غد الاحد دون ذكر الأسباب.

وكان من المرتقب أن يعقد وزير الداخلية مؤتمرا ظهر السبت، في مقر الوزارة لإعلان النتائج بعد انتهاء مدة الـ 72 ساعة التي حددتها الحكومة بعد وقوع الحادث.

يشار إلى أنّ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اكد امس الجمعة (29 أيلول 2023)، إن إعلان نتائج التحقيق بحادث حريق قاعة المناسبات في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، سيكون اليوم السبت.

بدوره، أكد الوكيل الفني لوزارة الداخلية والمشرف على أعمال اللجنة التحقيقية اللواء كاظم بوهان، أن" الجوانب الشكلية والموضوعية للتحقيق بالحادث اكتملت ونحن على وشك أن ننهي الملف كاملا ونرفعه إلى وزير الداخلية لغرض المصادقة عليه، والتحقيق متابع من رئيس الوزراء شخصيا، ووزير الداخلية يتواصل معنا لحظة بلحظة".

ولفت بوهان، إلى أن" قاعة الهيثم التي شهدت الحادث الأليم بنيت عام 2013 وصاحبها ليس لديه إجازة ممارسة مهنة منذ 10 أعوام وتم إنشاؤها بالتجاوز على أرض زراعية والوحدة الإدارية في الموقع ترى وتسمع إلا أنها لم تتحرك لإيقاف عمل هذا المشروع أو إزالته".

وبنيت صالة الأفراح -التي شهدت الحادث- في 2013 دون أن تُعرض مخططاتها على الدفاع المدني، وصاحبها ليس لديه إجازة ممارسة مهنة منذ 10 سنوات، حسب وثائق نشرتها "بغداد اليوم" يوم أمس الجمعة (29 أيلول 2023).

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس (28 أيلول 2023) رصدها 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة، بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، غُرّم منها 4 آلاف مشروع، بينما لم يراجع أصحاب 3 آلاف من المشروعات المخالفة.

وأشارت المديرية إلى وجود بند قانوني يُحال من خلاله أصحاب المشروعات المخالفة إلى محكمة الجنح في حال عدم التزامهم بمعالجة المخالفات.

وأعلنت دائرة إعلام صحة نينوى، اليوم السبت (30 أيلول 2023) عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الحمدانية المأساوي الى 104 وفاة بينهم 41 غير متعرف عليهم وأشلاء، وأكدت انه تم إرسال عدد من المصابين الى خارج البلاد لتلقي العلاج.

وقالت دائرة إعلام صحة نينوى في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"تم إرسال أربعة مصابين الى خارج البلاد لتلقي العلاج، وسيتم إرسال تسعة جرحى آخرين يوم غد بعد إكمال الاجراءات اللازمة".

وأضافت، إنّ" المصابين الموجودين في المستشفى الجمهوري في الموصل عددهم 9، والموجودين بمستشفى الحمدانية عددهم 8، والموجودين في أربيل 20، والموجودين في دهوك عددهم 12".

وأكد بيان صحة نينوى ان "إجمالي الوفيات وصل الى 104 حالة وفاة، من ضمنهم 41 جثة غير متعرف عليها، ومن ضمنهم خمسة أشلاء".

وسبق أن لقي نحو 150 شخصاً حتفهم في العراق، جراء حريقين منفصلين، الأول في أبريل نيسان 2021 عندما توفي 80 شخصاً جراء حريق في مستشفى لمرضى كورونا ببغداد نجم عن انفجار اسطوانات أوكسجين، والآخر في يوليو تمّوز من العام ذاته، عندما لقي 64 شخصاً مصرعهم جرّاء حريق في قسم مرضى كورونا بمستشفى الناصرية جنوبي العراق.

المصدر: بغداد اليوم + الحرة + وكالات