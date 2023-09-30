2023-09-30 16:01:51 - المصدر: اخبار السويد

مالمو - 30 سبتمبر 2023 - أقدم المتطرف المسيحي العراقي سلوان موميكا، مجددا، على حرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية، وذلك وسط غضب شعبي كبير.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد قام موميكا بحرق القرآن الكريم في ساحة عامة في مدينة مالمو، في تحد سافر للمشاعر الدينية للمسلمين.

وقال موميكا إن حرقه للقرآن الكريم هو "ردة فعل على حريق عرس الحمدانية"، في إشارة إلى حفل زفاف أقيم في بلدة الحمدانية العراقية، الأسبوع الماضي، وقتل خلاله عشرات الأشخاص.

وسبق أن أثارت ممارسات موميكا غضبا شعبيًا كبيرًا في العالم الإسلامي، حيث نددت العديد من الدول والحكومات والشخصيات الدينية بهذه الجريمة.

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وفي العراق، دعت الحكومة مرارا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد موميكا، كما أعلنت عن عزمها رفع دعاوى قضائية ضده، وطالبت السويد بتسليمه.

وكانت الحكومة السويدية قد منحت موميكا تصريحًا بتنظيم احتجاجات لحرق القرآن الكريم، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل المسلمين في السويد وخارجها.

وفي وقت سابق، أقدم موميكا على حرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة ستوكهولم السويدية، في أول أيام عيد الأضحى، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف في العديد من الدول الإسلامية.

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