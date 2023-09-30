البرلمان يؤجل التصويت على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية

2023-09-30 16:05:07 - المصدر: وكالة تقدم

قرر مجلس النواب، تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن “مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية”. وكان مجلس النواب قد عقد جلسته رقم (16) في الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الثانية بالفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي …