المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات يختتم 5 دورات تدريبية جديدة خاصة بالسادة المديرين العامين

2023-09-30 16:29:49 - المصدر: المركز الوطني للتطوير الإداري

أختتم المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط، الخميس الموافق 28 أيلول 2023، خمس دورات تدريبية خاصة بالسادة المديرين العامين.

الدورات الـ5 (17 و18 و19 و20 و21) التي عقدت تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء المُهندس (محمد شياع السوداني)، انطلقت يوم الأحد الماضي، شهدت مشاركة أكثر من 130 مديراً عاماً من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

ومن أبرز المحاور التي تمت مناقشتها في الدورات هي أساليب القيادة الحديثة وكذلك فن الإتكيت وكيفية اتخاذ القرارات في مختلف الظروف وعند نهاية كل دورة، استعرض المشاركون تجاربهم والتحديات والإنجازات التي واجهوها في الحياة الوظيفية.

وأجريت الدورات بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط الدكتور (فؤاد الربيعي) وبمشاركة المحاضرين مستشاري رئيس الوزراء الدكتور (حسين فلامرز) والدكتور (عقيل الخزعلي) ومستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور (مهدي العلاق) فضلاً عن مستشار وزير الخارجية الدكتور (حسنين الشيخ) وعدد من المحاضرين الآخرين.

ويستمر المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في إجراء الدورات التدريبية الخاصة بالسادة المديرين العامين منذ 13 آب الماضي.

المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات