بضمنها فاجعة الحمدانية.. البرلمان يضيف فقرتين على جدول أعماله

2023-09-30 16:31:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد اليوم

صوت مجلس النواب، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، بإضافة فقرتين على جدول أعماله.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجلس صوت بإضافة فقرتين على جدول أعماله".

وأشار ت الى أنه "صوت فاجعه قضاء الحمدانية وصوت على عدد من الدرجات الخاصة".

وكان مجلس النواب عقد جلسته، ظهر اليوم السبت (30 أيلول 2023)، برئاسة محمد الحلبوسي .

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي أفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (16) من السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني بحضور 191 نائباً".





المصدر: بغداد اليوم