البرلمان يؤجل مجددا التصويت على استحداث محافظة حلبجة

2023-09-30 16:55:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجّل مجلس النواب العراقي، يوم السبت، مجدداً التصويت على استحداث محافظة حلبجة.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس أجّل التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق".

وهذه المرة الثاني التي يخفق فيها مجلس النواب على تمرير المشروع.

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في الثالث عشر من آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، وتحويله الى مجلس النواب للتصويت عليه.

وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان، بعد أربيل والسليمانية ودهوك.

وتتمتع حلبجة بخصوصية لدى الكورد بسبب القصف الكيماوي الذي تعرضت له في زمن النظام السابق.