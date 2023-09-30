مجلس النواب يصوت على قرار يخص فاجعة الحمدانية وعلى عدد من الدرجات الخاصة

2023-09-30 16:55:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدرج مجلس النواب العراقي، فاجعة قضاء الحمدانية على لائحة جدول اعمال الجلسة التي عقدها اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح الجلسة بعد اكتمال نصابها القانوني بحضور 191 عضوا من مختلف الكتل البرلمانية.

وأضاف أن المجلس صوّت على اضافة فقرتين على جدول أعماله احداهما تخص اصدار قرار بشأن فاجعة الحمدانية والاخرى التصويت على عدد من الدرجات الخاصة.

وقد صوت المجلس على توصيات إلى السلطة التنفيذية لتعويض المتضررين ماديا، وسفر بعض حالات الحرجة من بين المصابين ومحاسبة كل من يثبت تقصيره بفاجعة قاعة الأعراس بالحمدانية.

وصوت المجلس ايضا على عدد من الدرجات الخاصة، وهي تعيين علي يوسف شكري - رئيسا لهيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية ( اشارة لكتاب رئيس الجمهورية )، و المصادقة على انتخاب باسم محمد يونس الجبوري رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة، و صلاح مزاحم نائبا للرئيس ( اشارة الى كتاب هيئة المساءلة والعدالة ).