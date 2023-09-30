العراق وتركيا يشكلان لجانا مشتركة من أجل الشروع بتنفيذ مشروع طريق التنمية

2023-09-30 16:55:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، اجتماعا موسعا في بغداد، مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال اوغلو والوفد المرافق له، للتباحث حول مشروع طريق التنمية.

وقال السعداوي في بيان نقله المكتب الإعلامي للوزارة، "بحثنا جملة من القضايا الخاصة بمشروع طريق التنمية مع وزير النقل والبنى التحتية التركي"، موضحا أن الاجتماع ناقش المتعلقات الفنية والقانونية والمالية".

وأضاف ، ان الاجتماع الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من كلا البلدين، استعرض أيضا الموديل الاقتصادي للمشروع وكيفية إنشاء مشاريعه المختلفة وتشغيله.

وأكد السعداوي، انه جرى تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأنقرة لمناقشة القضايا الفنية والمالية والقانونية، والتي ستعمل على حسم أية متعلقات من اجل الشروع في العمل على تنفيذ المشروع.

وشدد الجانبان، بحسب البيان، على أهمية اجراء زيارات ميدانية لنقاط الربط البرية والسككية بين البلدين.

من جهته، استهل وزير النقل والبنى التحتية التركي السيد عبد القادر اورال أوغلو حديثه خلال الاجتماع بتقديم التعازي والمواساة للعراق حكومة وشعبا على حادثة الحمدانية، مؤكدا دعم وإسناد حكومة بلاده للعراق، واستعدادها التام لتقديم أية مساعدات تعزز أواصر العلاقة والتعاون بين البلدين.

واستعرض أوغلو حجم التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة، مشيرا الى أن ممرات النقل تزداد يوما بعد آخر حول العالم.

وأردف كلامه بأن "طريق التنمية سيكون هو صاحب الميدالية الذهبية بين تلك الممرات"، لافتا الى أن "الحكومة التركية عملت على تشكيل مجلس تنسيقي مع عدد من الدول الأوروبية بشأن طريق التنمية، وبالتالي نأمل أن يكون هناك مجلس تنسيقي آخر يضم العراق ودول المنطقة".

يُشار إلى أن قيمة مشروع طريق التنمية تُقدر بـ17 مليار دولار لربط ميناء مهم "ميناء الفاو الكبير" للسلع على ساحل العراقي الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق.

ويهدف طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا في محاولة لمنافسة قناة السويس.

ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.

ووفقا للخطط، سيتم ربط طرق النقل الرئيسية بميناء الفاو الرئيسي على شواطئ الخليج عبر تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة.