موافقات إيرانية وأذربيجانية تؤجل رحلة فريق القوة الجوية إلى أوزبكستان

2023-09-30 16:55:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت إدارة نادي القوة الجوية الرياضي، يوم السبت، عن تعذر سفر فريقها الكروي إلى أوزبكستان لملاقاة فريق "أجمك أف سي" الأوزبكستاني، ضمن بطولة أندية أبطال آسيا لكرة القدم.

وأوضح عضو الهيئة الإدارية للنادي موفق زيدان، لوكالة شفق نيوز، أن "سبب تعذر سفر وفد القوة الجوية صباح اليوم إلى أوزباكستان هو لعدم حصول الموافقة الرسمية من الحكومتين الإيرانية والأذربيجانية لمرور طائرة الفريق بأجوائهما للوصول إلى أوزبكستان".

وأضاف "الطيران تأجل إلى مساء اليوم لحين الحصول على الموافقات الرسمية"، مستدركاً بأن "السلطات الإيرانية وافقت على مرور طائرة الفريق، وننتظر أذربيجان التي ستوافق لاحقاً حيث هناك موافقة مبدئية منها".

وبين زيدان "أوعزنا للاعبين بمغادرة النادي حيث كان تجمعهم للتوجه إلى مطار بغداد الدولي والمغادرة في الساعة العاشرة صباحاً، على أن يعودوا للملعب في الساعة الخامسة عصراً لإجراء وحدة تدريبية أخيرة قبل المغادرة".

وتابع "إدارة النادي وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ستحصل على الموافقة الأذرية بأقرب وقت بعد تطمينات أولية"، لافتاً إلى أنه "من المؤمل أن نتوجه إلى أوزبكستان لخوض المباراة أمام (أجمك أف سي) بعد غد الاثنين".

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد أوعز بتخصيص طائرة خاصة لنقل أعضاء وفد نادي القوة الجوية الرياضي لملاقاة فريق "أجمك أف سي" الأوزبكستاني، ضمن مشاركته في بطولة أندية أبطال آسيا لكرة القدم.