2023-09-30 17:10:30 - المصدر: ايرث نيوز

رفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته إلى يوم غد الأحد عقب التصويت على عدة قوانين وتأجيل أخرى. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الأحد بعد أنهاء تقرير ومناقشه مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل […]

ظهرت المقالة البرلمان يصوت على عدة قوانين ويؤجل آخرى ويرفع جلسته أولاً على ايرث نيوز.