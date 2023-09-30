2023-09-30 17:10:30 - المصدر: ايرث نيوز

عقد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، اجتماعا موسعا في بغداد، مع وزير النقل والبنى التحتية التركي السيد عبد القادر أورال اوغلو والوفد المرافق له، للتباحث حول مشروع طريق التنمية. وقال الوزير في بيان نقله المكتب الإعلامي للوزارة، “بحثنا جملة من القضايا الخاصة بمشروع طريق التنمية مع وزير النقل والبنى التحتية التركي السيد عبد […]

ظهرت المقالة وزير النقل يعقد اجتماعا موسعا مع نظيره التركي في بغداد: بحثنا القضايا الخاصة بـ”طريق التنمية” أولاً على ايرث نيوز.