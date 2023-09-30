مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الأحد

2023-09-30 17:40:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رفع مجلس النواب، اليوم السبت (30 ايلول 2023)، جلسته (16) من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية في الدورة الخامسة الى يوم غد الاحد بعد تقرير وانهاء عدد من المشاريع والقوانين .

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب، رفع جلسته الى يوم غد الاحد، بعد انهاء تقرير ومناقشه مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003 رقم 4 لسنة 2020".

وفي وقت سابق، كان مجلس النواب قد أجّلَ، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق ومشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

اضافة الى التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة ارمينيا لإعفاء حاملي الجوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول ومشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي الجوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة العراق وحكومة قبرص.

فيما صوت على اضافة فقرتين على جدول أعماله بشأن "فاجعه قضاء الحمدانية"، والتصويت على عدد من الدرجات الخاصة.





المصدر: بغداد اليوم