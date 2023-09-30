2023-09-30 17:45:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، أنه جرى تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأنقرة لمناقشة القضايا الفنية والمالية والقانونية.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، عقد اجتماعا موسعا في بغداد، مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال اوغلو والوفد المرافق له، وحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين؛ للتباحث حول مشروع طريق التنمية".وقال السعداوي:" بحثنا جملة من القضايا الخاصة بمشروع طريق التنمية مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال اوغلو"، موضحا، أن" الاجتماع ناقش المتعلقات الفنية والقانونية والمالية".وأضاف، أن" الاجتماع استعرض أيضا الموديل الاقتصادي للمشروع وكيفية إنشاء مشاريعه المختلفة وتشغيله".وشدد الجانبان، بحسب البيان، على" أهمية إجراء زيارات ميدانية لنقاط الربط البرية والسككية بين البلدين".وأكد السعداوي، انه "جرى تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأنقرة لمناقشة القضايا الفنية والمالية والقانونية، والتي ستعمل على حسم أية متعلقات من اجل الشروع في العمل على تنفيذ المشروع".