تأجيل إعلان تفاصيل حادث قضاء الحمدانية الى يوم غد الأحد

2023-09-30 17:55:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مدير اعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن اليوم السبت (30 ايلول 2023)، ان وزير الداخلية عبد الامير الشمري، سيعلن جميع النتائج المتعلقة بفاجعة الحمدانية صباح يوم غد الاحد في مؤتمر صحفي.

وقال معن ان "وزير الداخلية سيعلن جميع تفاصيل نتائج التحقيقات بفاجعة الحمدانية وبالصور والفيديوهات والوقائع والشهادات الحية"، مشيرا الى ضرورة "عدم الاستعجال واطلاق الاتهامات فيوم غد ستتضح الصورة بشكل كامل".

وكان وزير الداخلية قد اكد يوم الجمعة الماضي، ان نتائج التحقيقات ستعلن يوم السبت، قبل ان يتم تأجيلها الى يوم غد الاحد.