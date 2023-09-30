2023-09-30 18:00:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد هادي العامري، رئيس تحالف "نبني" المشارك بانتخابات مجالس المحافظات، اليوم السبت، ان التحالف سيكون "صرخة ورقماً صعباً" بالانتخابات المقبلة وتقديم "خطط واقعية" لانتشال المحافظات من واقعها الحالي، فيما لفت زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي المنضوي في التحالف، الى "بداية جديدة" في الخدمات ستكون عبر الانتخابات المحلية.

وقال العامري خلال كلمة له للترويج للتحالف حضرتها وكالة شفق نيوز "ندعو جميع العراقيين للمشاركة في الانتخابات المقبلة لاختيار الاصح ولقد انبثق اسم تحالف نبني من ضرورات متعددة ومنها دعم العراق وتقويته وتقديم الخدمات في مختلف الظروف وبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة".

وأضاف "اخترنا مرشحينا لتقديم الخطط الواقعية وانتشال محافظاتنا من واقعها الحالي، وان تحالف نبني سيكون صرخة ورقما صعبا في تحقيق الاستقرار للعراق ونخوض المعارك من اجله، أولوياتنا القادمة هي صدق الكلمة والارادة الصلبة والثبات على الطريق المقدس".

وتابع العامري ان "هذا التحالف قدر له ان يكون له متسلحا بالفكر والبناء والعطاء وهدفنا تحقيق الخدمات لأهلنا وليس هدفنا الفوز بالانتخابات، ونحن ما زلنا على عهدنا مع جماهيرنا ومع كل العراقيين".

من جهته قال امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي إن "حكومة الاطار التنسيقي تعمل بجد لكسب ثقة الناس ودب الامل من جديد في قلوبهم وكل الامور تبشر بخير من ناحية الوفرة المالية وزيادة اسعار النفط خلال هذه الفترة".

وأضاف الخزعلي ان "محافظاتنا تنتظر منا ثورة جديدة في الخدمات"، مبينا ان "هناك فساداً مالياً كبيراً وتقصيراً في تقديم الخدمات، وان البداية الجديدة ستكون من خلال الانتخابات المحلية".

وتابع الخزعلي ان "المشروع الانتخابي لتحالف نبني ليس كلمة انشائية وانما هي برنامج عمل ميداني، وان التحالف سيكون الفائز الاول في الانتخابات المقبلة".

ولفت الى ان "انتخابات مجالس المحافظات في السنوات السابقة شابها الكثير من التقصير، ومن اولويات المرشحين هي التركيز على الخدمات ومكافحة الفساد ومعالجة الازمات في المحافظات".